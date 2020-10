Barbara Bonansea, a JTV, parla della sfida con la Fiorentina.



GIOCARE A SAN SIRO - "È un percorso abbastanza lungo. Sono felice di vedere questi stadi, penso che li meritiamo ma i passi da fare sono ancora tanti. Noi ce li prendiamo, apparteniamo un po’ a tutto questo e spero siano tante le squadre che possano vivere queste emozioni. È bello, anche se spero di rivedere i tifosi sulle tribune".



SALVAI - "Sono molto contenta ma ero sicura che avrebbe fatto una grande prestazione. Come amica sono ancora più felice, se lo meritava dopo un anno complicato. Ho vissuto con lei parte dell’infortunio, spero riprenda al massimo".



CON LA FIORENTINA - "Sarà una partita dura perché loro arrivano da una sconfitta, saranno carichissime ed essendo 3 punti sotto vorranno rifarsi per tenersi agganciate. Il campionato è ancora lungo, non posso chiamarla partita scudetto, ma è sempre da tenere d’occhio. Il fatto di aver cambiato poco dà una mano alla nostra squadra, continui un progetto di crescita, ti conosci e hai inserito qualche tassello che serviva".