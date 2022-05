L'attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea ha parlato a Tuttosport in vista della finale di Coppa Italia in programma domani a Ferrara. Queste le sue parole:



GARA DA RIGIOCARE - "C'è un grande rammarico nella gara di ritorno contro il Lione. Tutte credevamo di poter arrivare in semifinale. Non so cosa non abbia funzionato in quella partita. Riconosco i meriti all'avversario ma ancora non me lo spiego perchè avremo potuto giocare una finale in casa nostra".



NON VEDERE LA FINALE - "Innanzitutto mi dispiace perché non giochiamo noi! E poi certo, da quando abbiamo saputo che Torino avrebbe ospitato la finale abbiamo sperato prima di poterla giocare, poi almeno di poterla vedere visto che non ti capita spesso di poter vivere partite simili. Eravamo tutte un pochino allibite di fronte all’impossibilità di esserci".