Solo un anno fa all'Allianz Stadium la Juventus Women di Rita Guarino raggiungeva un traguardo incredibile. Il 24 marzo 2019 Juventus-Fiorentina è stato l'esordio, con sold out, della Juventus Women allo Stadium. Un'emozione grande per le giocatrici in campo, ma per tutti i tifosi della Juventus in generale. L'attaccante della Juventus Women, Barbara Bonansea ricorda su Instagram quel momento indimenticabile: "Ricordi indelebili".