Barbaraal veleno su Instagram. La giocatrice della Juventus Women ha postato sul noto social una foto che la ritrae sul campo di Vinovo, dove la squadra ha ripreso ad allenarsi in attesa di capire se il campionato potrà o meno ricominciare, lanciando un messaggio alquanto pungente: "Continuiamo nella giusta strada senza farci spostare o frenare da chi fa credere di avere una Ferrari invece, sotto sotto, ha il motorino di un ‘ciao’ ( con tutto il rispetto per il ciao)". Parole provocatorie, certo, ma senza un destinatario. Che il messaggio di Bonansea sia riferito a qualche avversaria? O forse, che sia solo polemico in relazione appunto alla ripresa del campionato?