Barbaraha parlato ai microfoni della Rai dopo la gara contro la Svezia. Le sue parole:"È stata una partita strana, siamo partite molto bene con molte occasioni nei primi trenta minuti. Poi un calcio d’angolo ci ha dato la bastonata, dovevamo rimanere tranquille. Invece abbiamo preso tre gol da calcio d’angolo. Avevamo fatto una buona gara, mi dispiace perché ci toglie sicurezze. Stiamo male, ma non è stata una brutta gara. Sognavamo di vincere e per come era iniziata pensavamo di farcela, c’è del dolore perché quando non porti a casa il risultato stai male. Stanno male anche le giovani, siamo un gruppo unito e non dobbiamo disunirci. Da domani prepareremo il Sudafrica con serenità, possiamo andare avanti e dobbiamo crederci".