La numero 11 della Juventus Women Barbara Bonansea ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina. Le sue parole:"Due punti persi, secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo peccato di leggerezza sui due gol. Abbiamo avuto 24 occasioni, 10 tiri in porta, certamente due punti persi"."Si riparte con la settimana di allenamenti, alla fine come si dice sempre tre punti sono tre punti con la Roma o con l'ultima. Lavorando e prendendo il buono fatto oggi. Ci è mancata cattiveria sotto porta, abbiamo sbagliato troppo, un buon atteggiamento ma solo un punto. Si va a fare la partita concentrate, arrabbiate perchè potevamo essere a meno 3"."Il campionato è ancora lungo, ricco di scontri diretti. Non volevamo perdere punti oggi, prendiamo la lezione e cerchiamo di non ripeterci. Cerchiamo di avere fame ogni pallone, sono la prima a fare mea culpa, poco ciniche sotto porta. Il calcio dimentica in fretta e ti porta in fretta in alto. Serve solo al testa giusta".