Barbara Bonansea, a La7, parla così del momento delle Women.



TORNATE SULLA TERRA - "Grazie... sì, siamo tornate sulla terra. Ho pensato che era un po' mostruoso quanto fatto prima. Tutti perdono, può succedere anche a noi. Anzi. Ci ha fatto fare però dei ragionamenti".



UN PESO TOLTO - "Non lo senti inconsciamente, ma un peso c'è. Una pressione, alla Juve, devi mantenerla e la devi sostenere. Non è semplice: siamo ragazze, siamo umane e probabilmente perdere ci serviva".



RAGIONAMENTI - "Quando si perde è più facile fare ragionamenti, capire, vedere cosa non è andato. Ci siamo parlate e abbiamo visto come provare a fare sempre meglio".



UN CAMPIONATO CONTENDIBILE - "Sono contenta che il campionato sia avvincente, le squadre stanno crescendo, anche gli altri però lo erano. Non è mai stato così, abbiamo sempre vinto faticando. Le squadre in Italia sono preparate".



IL PERCORSO DELLA ROMA - "Sicuramente la Roma da quando è nata ad ora, ha fatto passi in avanti. Sono contenta di questo, ne giova il calcio femminile. Probabilmente sarà una bella partita, lo spero".



IN NAZIONALE - "Energie spese? Nelle ultime settimane non c'era nessuno, eravamo tutte in nazionale. Siamo quasi professioniste, siamo brave e dobbiamo affrontare i due club. Nazionale e Juve. La stanchezza può pesare, siamo la Juve e dobbiamo dare il massimo".