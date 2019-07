Oggi è stata la giornata del rinnovo: Barbara Bonansea, così come Cristiana Girelli, hanno allungato il proprio rapporto con la Juventus. "Fiera della mia maglia e felice di aver rinnovato fino al 2021 - le parole di Barbara sul suo profilo Instagram -. Sono pronta per questa nuova stagione". Bonansea, insieme alle compagne azzurre della Juve, protagoniste di uno splendido Mondiale, si stanno ritrovando proprio in queste ore a Torino. Oggi le visite al J Medical, domani si uniranno negli allenamenti con le compagne bianconere. L'ultima ad aggregarsi al gruppo sarà Arianna Caruso, reduce dalle Universiadi con la maglia dell'Italia.