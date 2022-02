L'attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea si è resa protagonista di ottime prestazioni in queste tre partite di Algarve Cup. Sia nella sfida d'esordio contro la Danimarca, sia nella partita contro la Norvegia che oggi contro la Svezia la numero 11 azzurra si è messa in mostra. Ottimo l'assist oggi a servire Valentina Giacinti per la rete del vantaggio azzurro. Grazie alle sue prestazioni degne di nota Barbara Bonansea è stata eletta come miglior giocatrice dell'Algarve Cup.