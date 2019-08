Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Barbara Bonansea, fresca di rinnovo fino al 2021, è ai box dopo l’intervento chirurgico di osteosintesi subito martedì in seguito alla frattura del quinto metatarso del piede sinistro. La giocatrice ha postato sul proprio profilo Instagram una foto per annunciare la buona riuscita dell’intervento ed un ringraziamento per i tantissimi auguri ricevuti. L’attaccante si è detta “coccolata” da tanto affetto ed ha annunciato che pubblicherà periodicamente una diretta per rendere partecipi i tanti tifosi dei progressi del suo percorso di guarigione. Per l’attaccante i tempi di recupero previsti in tre mesi.

Intanto tira aria di Champions per le ragazze terribili di Rita Guarino. Mercoledì 11 settembre al Moccagatta di Alessandria, la Juventus Women affronterà le vice campioni d’Europa del Barcellona nel match di andata valido per i sedicesimi di finale di Champions League. Si tratta di un appuntamento difficile quanto affascinante per una squadra che, dopo l’eliminazione al primo turno nella scorsa stagione, vuole migliorarsi. Il match di ritorno è previsto per il 25 settembre allo stadio Johan Cruyff di Barcellona.