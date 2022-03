L'attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea non è stata convocata per la sfida in programma domani alle ore 12.30 contro il Napoli Femminile. Il motivo è svelato dallo stesso Joe Montemurro ai microfoni di JuventusTv. "Bonansea ha accusato un piccolo problema in settimana", spiega il tecnico. L'obiettivo della Vecchia Signora è quello di avere la sua numero 11 al meglio per la sfida di Women's Champions League in programma mercoledì all'Allianz Stadium.