La quarantena prosegue per tutti, con Pasqua e Pasquetta che sono trascorse tra le mura di casa. Qualcuno, come Barbara, non ha perso però occasione per una gita in campagna: ovviamente, per campagna s'intende il giardino di casa. E Bonansea ha postato su Instagram una foto che la ritrae all'opera con l'orto, una sorta di allenamento alternativo, come la stessa giocatrice bianconera scrive sui social.