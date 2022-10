La calciatrice della Juve Women, Barbara Bonansea ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sfida pareggiata contro il Lione.'Abbiamo giocato una buona partita, ma siamo uscite dal campo un po’ dispiaciute perché la sensazione è che avremmo potuto anche vincerla. Nel complesso penso che abbiamo giocato un buon match, anche grazie al contributo delle compagne che sono entrate a gara in corso portando una ventata di freschezza alla manovra. Alla fine, però, dobbiamo essere soddisfatte perché abbiamo pareggiato con le campionesse d’Europa in carica. Adesso la testa si sposta sul campionato e sul prossimo impegno contro la Fiorentina. Usciamo da questa gara con ancora più consapevolezza nei nostri mezzi, dimostrando grande personalità. Inoltre giocare all’Allianz Stadium è un valore aggiunto importante. Da juventina è sempre emozionante giocare in uno stadio splendido come questo'.