L'attaccante della Juventus Women, Barbaraha postato una video intervista dove parla in del suo approccio al calcio su Instagram. L'attaccante della Juventus e della Nazionale italiana ha anche raccontato della femminilità e delle discriminazioni che ha ricevuto da più piccola. Ecco il contenuto del post Instagram: "Scegli la tua strada e seguila con tutte le tue forze, non sbaglierai..Ah, essere donna non preclude Nulla!​