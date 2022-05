Barbara Bonansea, a JTV, parla così dopo la vittoria in Coppa Italia della Juve Women.



IL VALORE DELLA VITTORIA - "Ha un grande valore, lo aspettavamo, volevamo fare qualcosa che non avevamo ancora fatto. Il caldo non ha aiutato ma siamo super felici di averla rimontata, siamo sempre state lì e portare a casa 3 trofei su 3 rimane nel cuore. Sono felicissima per i tifosi e per la nostra squadra".



PARTITA DIFFICILE - "Crederci sì, ma anche avere tutte le giocatrici che fanno la differenza. Parlo di Bonfantini che ha cambiato la partita. Non molliamo mai e siamo una grande famiglia. La Roma sì, magari pensava di avercela quasi fatta. Noi pensavamo di potercela ancora fare".



GOL DI GAMA - "Non ci avrei creduto! Eravamo super felici, è il nostro capitano e non molla mai".



NUOVA PAGINA DI STORIA - "Io non vado a guardare troppo avanti, ma ora che festeggiamo il decimo trofeo guardo indietro e vedo che abbiamo fatto tante cose. Sono orgogliosissima di quanto fatto alla Juventus".