L'allenatrice del Lione Bompastor ha presentato la gara di Champions tra Juve e Lione durante la consueta conferenza stampa alla vigilia del match.SULLA GARA - 'Come dicevo la scorsa stagione la Juventus è entrata a pieno titolo nei top club europei, lo vediamo dallo stadio e dagli investimenti fatti ma anche dalla qualità delle giocatrici e dello staff. Ci hanno dimostrato di occupare quel posto a pieno titolo, domani è una partita decisamente aperta'.SUGLI INFORTUNI - 'Cascarino e Vanessa Gilles sono giocatrici di grande esperienza e qualità e hanno recuperato, Cascarino è al massimo mentre Vanessa non gioca da un po', la sua esperienza e il suo approccio sono positivi al gruppo'.SULL'ASRENAL - 'La sconfitta contro l'Arsenal fa male, nessuno ama perdere, dev essere un insegnamento, c'è sempre qualcosa da imparare, rimane nel passato, ora non dobbiamo ripetere gli stessi errori ma proiettarci nella partita di domani che è ancora più importante. Se guardiamo le loro statistiche siamo state in grado di essere lucide, se guardiamo i dettagli ovviamente avremo dovuto sfruttare di più per creare occasioni i calci piazzati ma se vi devo dare qualche statistica abbiamo fatto 19 tiri in porta, l'Arsenal solo 14 quindi noi abbiamo creato ma loro sono state più efficaci, siamo andati all 81% e loro all'83 è evidente qualcosa non abbia funzionato, dobbiamo proprio essere efficaci'.QUALIFICAZIONE - 'Avremo preferito presentarci domani in un altro modo, è una qualificazione, siamo concentrati su questo obiettivo, l'Arsenal ci ha insegnato delle cose, sappiamo che il nostro girone è fatto da squadre di alta qualità quindi ogni partita ha delel difficiolà, noi giochiamo per vincere e cercheremo di mettere in atto delle dinamiche che ci permettano di vincere'.SU LE SOMMER - 'Riesce ad inserirsi e so che è molto efficace non solo negli assist ma anceh nella finalizzazione Le Sommer quindi può essre molto efficace negli ultimi 30 metri'.