Lisa Boattin, a Sky Sport, ha parlato dopo la vittoria sul Milan.



EMOZIONE - "Ero più emozionata all'Allianz da juventina, poi volevamo vincere. Loro sono una squadra forte, con individualità, serviva vincere e siamo molto contente per questa vittoria".



BERGAMASCHI - "Il duello con Berga è sempre tosto, lei non molla mai. E' tosto ma è bello anche scontrarci, siamo amiche fuori ma dentro al campo siamo rivali. Sempre tosta affrontarle. Non ci eravamo sentite, no".