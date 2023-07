Lisaha parlato ai canali ufficiali della Nazionale dopo la disfatta contro la Svezia. Le sue parole:"Risultato pesante, buona mezz'ora ma quel gol ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo crescere sotto quel punto di vista, prendere un gol non è la fine del mondo. Abbiamo un po' mollato e gli ultimi dieci minuti abbiamo capito come possono cambiare una partita. È ancora tutto nelle nostre mani, dobbiamo essere concentrate per la prossima".