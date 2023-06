Il difensore dellae dellaWomen Lisaha parlato ai microfoni de Il Corriere di Torino. Queste le sue parole:"L’ho vissuta con dispiacere, ovviamente. Non impazzisco dalla voglia di parlarne. Con Gama c’è un legame forte, che va avanti da tanti anni. Ma le scelte della nostra Ct Bertolini sono sue e non sono opinabili"."Sono cose sue, io non ne parlo"."La Serie A femminile è cresciuta tanto, ultimamente. Molte calciatrici straniere adesso vogliono venire a giocare in Italia. La nostra immagine sta cambiando. Il movimento sta diventando sempre più grande e forte. E continuerà a farlo, tanto che mi aspetto di vedere altre avversarie al livello della Juve o della Roma scudettata che quest’anno ha avuto più fame di noi"."Certe cose, certe critiche, le sentivo già quando vincevamo sempre e comunque. Se non vinci passi in fretta da fenomeno a scarsa, ma non si cambia improvvisamente, certo che no. Assumiamoci le nostre responsabilità. E lavoriamo per tornare in fretta a vincere. I nuovi arrivi ci daranno una grossa mano. Per dire, non avere più Thomas come avversaria è già un ottimo affare".