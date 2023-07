Intervenuta in conferenza stampa, la calciatrice bianconera Lisa Boattina ha rilasciato delle dichiarazioni su quelli che saranno i Mondiali.'Non dovremo fare l’errore dell’Europeo, abbiamo un girone tosto non solo la Svezia, ma anche Argentina che ha fatto molto bene all’ultimo mondiale e Sud Africa che ha vinto la Coppa d’Africa. Dovremo andare li con molta umiltà affrontando partita dopo partita. Naturalmente ce la metteremo tutta per passare il girone'.