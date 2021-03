Lisa Boattin, al canale Twitch della Juventus, ha parlato della sua esperienza bianconera: "Il campionato? Si è alzato il livello. Sono migliorate le società e le strutture a disposizione. Ora ci sono staff preparati e questo porta ai risultati anche con la Nazionale. È molto importante che il livello del campionato cresca. I migliori? Ogni volta che giochi con le squadre più forti, vuoi fare qualcosa in più per vincere: sapevo bene come funzionava nel maschile, ora lo percepisco tantissimo quando gioco con la Juve femminile". La Juve le ha cambiato la vita: "Ora sono una calciatrice: me l’ha cambiata indossare questa maglia, me l’ha cambiata entrare in campo con questa maglia. Un sogno. Poterlo fare con mia mamma e mio papà che mi guardano è bellissimo".