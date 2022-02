di Miriana Cardinale

Oggi, dopo 54 partite senza essere sconfitte nel massimo campionato italiano, è arrivata la sconfitta per la Juventus Women. Le bianconere allenate da Joe Montemurro sono state battute per 2-1 per mano dell'Empoli. In un pomeriggio buio come quello di oggi c'è però una nota positiva: Lisa Boattin. Il terzino bianconero di San Stino di Livenza in provincia di Venezia si è presa sulle spalle la Vecchia Signora per provare a ribaltare il risultato.



TRASCINATRICE - Lisa è entrata in campo al minuto 55 subentrando a Nilden. Poco più di mezz'ora le è bastata per prendersi sulle spalle la squadra, come una vera leader. Non al meglio a causa di un affaticamento muscolare rimediato in Algarve Cup la giocatrice classe 1997 dopo pochi minuti dal suo ingresso ha accorciato le distanze sulle toscane segnando la rete del 2-1. Al minuto 80 poi si fa abbattere in area di rigore regalando alle compagne un tiro dagli 11 metri, poi sbagliato da Girelli.



LEADER - Boattin è una vera e propria leader nella Juventus Women, un cuore bianconero da sempre, cresciuta ammirando Pavel Nedved. È stata la prima giocatrice in assoluto a firmare con la neonata Juventus Women. Nelle partite importanti Lisa si mette sempre in mostra: si pensi alla doppia sfida di Women's Champions League contro il Barcellona, la sfida all'Allianz Stadium al Lione dell'anno scorso. Oppure l'assist decisivo alla Premiere per il gol di Sofie Pedersen allo Stadium, non a caso, arriva proprio dal piede sinistro di Boattin.



PRESENTE E FUTURO - In campo e fuori Lisa è una leader con la capacità di prendersi sulle spalle la sua Vecchia Signora e di riportarla a galla nei momenti peggiori. Boattin ha soltanto 24 anni, quindi la Juventus Women può contare su una leader per il presente, ma sicuramente sta gettando grandi basi per il futuro con la sua numero 13.