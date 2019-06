Ai microfoni della FIGC, il terzino mancino della Juventus Women e della Nazionale femminile impegnata in Francia per il Mondiale, Lisa Boattin, ha raccontato il momento delle azzurre, attese dalla gara del 25 contro la Cina che varrà per gli ottavi di finale della rassegna: "Avevamo bisogno di questo giorno di riposo, abbiamo ricaricato le pile e ora non vediamo l’ora di giocare contro la Cina, una squadra da non sottovalutare. È una squadra valida e sarà una sfida bella tosta. Si difendono molto bene e sarà importante realizzare le occasioni che creeremo, dovremmo essere molto ciniche e fredde", le sue parole.