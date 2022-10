A JTV, Barbaraparla così della vittoria sullo Zurigo: "Sono entrata dalla panchina con l'intento di mettere in difficoltà la difesa dello Zurigo perché notavo che c'erano degli spazi da attaccare e appena ho messo piede in campo quello è stato il mio primo pensiero. Ovviamente sono molto felice che sia arrivato il gol che, di fatto, ha chiuso la partita. Quella situazione che ha portato al gol la proviamo in allenamento perché quei palloni messi all'indietro sono sempre molto pericolosi e difficili da leggere per le difese avversarie. In quel caso è stata molto brava Julia ad arrivare sul fondo per crossare. Questa sera penso che la nostra prestazione sia stata quella di una squadra matura, consapevole dei propri mezzi. Chiaramente l'esperienza positiva della passata stagione ci servirà come spinta in più quest'anno".