L'allenatrice della nazionale femminile Milena Bertolini, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa anche sul nuovo ruolo di Martina Rosucci.'Lei è stata convocata qui come centrocampista e la penso come centrocampista. Questo percorso che sta facendo alla Juve però è importante e la completa come giocatrice. La fa diventare sempre di più una giocatrice di livello internazionale. La completa ed è un arricchimento per me come allenatrice perché ho una ragazza che può avere sempre più competenze'.