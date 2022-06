La CT della Nazionale italiana femminile Milena Bertolini ha parlato ai canali ufficiali della FIGC dal raduno di Appiano Gentile in vista dell'Europeo che si terrà a luglio in Inghilterra. Queste le sue parole:



RITIRO - "Siamo alla seconda settimana di lavoro. La prima per le ragazze di Juventus e Roma, vedo grande entusiasmo oltre che una buona condizione. Sanno che sarà un mese duro ma c’è tanto entusiasmo, ripeto".



GIRONE - "È un girone abbastanza equilibrato. La Francia è la favorita per la vittoria finale, ma noi dobbiamo solo pensare a dare tutto per fare tre gare al top e passare il turno".



LA FINALE - "La finale è uno dei nostri sogni, Wembley poi è uno stadio bellissimo, ha un fascino incredibile per quanto riguarda il calcio. Ci speriamo, ma prima pensiamo a passare il turno".