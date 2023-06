L'allenatrice dell'Italia Women, Milena Bertolini, ha parlato in conferenza stampa di vari temi, dove sta continuando a tenere tutti con il fiato sospeso su quelle che saranno le convocate per il Mondiale.'Ho ancora dei dubbi e la partita di domani serve anche per questo, per cercare di dipanarli. Ci sono delle certezze, ma in questo momento non ho ancora definito la lista delle 23'.