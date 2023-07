L'allenatrice dell'Italia Women, Milena Bertolini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha parlato anche del caso Gama.'L’ho detto a tutte, non solo a Sara: non ci sarà nulla di scontato. Tenere fuori il capitano, con la sua storia e le sue presenze, è stato doloroso per chi ha condiviso tanto tempo con lei: l’avevo messo in conto. Dopo il dispiacere, è rimasta una grande voglia di partecipare a questo Mondiale. Siamo professioniste, giusto?'.