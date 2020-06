Il ct della Nazionale femminile, Milena Bertolini è stata ospite della trasmissione 90° minuto su Rai 2. Il ct dell'Italia si è complimentata con la Juventus Women per la vittoria dello Scudetto, ufficializzato pochi giorni fa. Ecco le parole del ct della Nazionale femminile:"È stata una settimana importante. Complimenti alla Juventus, allo staff, alle giocatrici, a Rita Guarino. È un traguardo meritato per tutto ciò che stanno facendo, per quello che sta facendo la società. Sta credendo tantissimo nel calcio femminile".