La CT della Nazionale Italiana Femminile Milena Bertolini ha parlato ai microfoni di RaiSport. Queste le sue parole:



EUROPEO - "Vedo davanti a me un gruppo fortemente motivato. Stiamo lavorando duro e con grande fame. È questo che farà la differenza. Mi piace la qualità di queste ragazze: è parecchio elevata dal punto di vista tecnico e tattico. Le 23 che porterò all’Europeo devono dare la disponibilità di stare dentro al gruppo in vari modi. Per chi sarà titolare sarà più facile, le altre dovranno mettersi a disposizione con il sorriso e farsi trovare sempre pronte. Devo dire che tutte stanno facendo bene e per me sarà molto difficile fare le scelte".