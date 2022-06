"Siamo contenti di averti nella nostra famiglia!". Questo il messaggio dedicato dalla Juventus a Lineth Beerensteyn, attaccante arrivata dal Bayern Monaco. Parole non casuali, visto che la stessa Lineth aveva parlato così non appena arrivata a Torino: "Sono davvero felice di fare questo passo nella mia carriera, la Juventus è un club dove sentirsi parte di una grande famiglia ed è per questo che l'ho scelta".