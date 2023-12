si è raccontata al canale Twitch della Juventus. L'attaccante olandese delle Women ha parlato così: «Pomigliano? È stato importante vincere dopo la sosta dove è difficile perché non hai tempo per preparare le gare. Ma sono partite importanti per la stagione, è stato bello vincere 4-0».– "È sempre bello segnare, questa stagione sta andando bene. Abbiamo segnato 3 gol nella ripresa ma per tutta la partita ero sicura della vittoria. Ogni tanto ci vuole di più per segnare. Ma l’importante è alla fine riuscire a farlo e vincere 4-0 come abbiamo fatto"."Lo sto imparando. Sta andando bene. Riesco a capire molte cose se le persone parlano piano, se no mi perdo. Tra un po’ di tempo potrei iniziare a parlare in italiano. O almeno potrei iniziare a capire tutto".– "È qualcosa di speciale, essere la prima con così buone giocatrici. Per me è importante continuare così perché è utile alla squadra che io faccia gol e assist"."Per me è molto importante, quando ho firmato per il club volevo sentirmi importante e segnare gol. Ho già fatto 51 presenze in un anno e mezzo e ne sono molto fiera. Ho apprezzato ogni minuto con questa maglia. 100 con l’Olanda? Sì ma ho avuto un po’ più tempo. 100 con la Juve come Lenzini? Non puoi mai sapere cosa succede, ma sarebbe bello"."Il J Museum è davvero un bel posto da vedere, lo dico per le persone che non sono a Torino. Ho visto la città e lo Stadium. Non ho molto tempo libero ma se ne ho ne spendo in giro per la città, per lo shopping, per un caffè, io vivo a Moncalieri che è molto godibile".– "Penso che la Roma sia insieme a noi il club che si contenderà lo scudetto. Stanno facendo un buon lavoro quest’anno, noi abbiamo perso solo contro di loro e loro hanno vinto tutte le partite. Spero che quest’anno vada diversamente dall’anno scorso. Proveremo a stare sul loro livello e a non perdere punti. Dobbiamo continuare così".– "È sempre bello giocare queste partite. Ogni partita contro loro è speciale. A gennaio sarà una finale, sono molto entusiasta di giocare questa gara".– "Sono felice di giocare in quel campo. È un grande campo, lo stadio è spesso sold out, c’è l’erba naturale. Sono molto felice di poter giocare in quel campo questa stagione".– "C’è un ottimo clima, abbiamo delle nuove giocatrici. Il clima dello spogliatoio è ottimo e tutti vano d’accordo con tutti. Facciamo cose insieme anche al di fuori di Vinovo e questo penso poi si rifletta anche in campo".– "Prima della Juve ho giocato 5 anni in Germania. Rispetto al campionato tedesco la Serie A deve ancora migliorare delle cose ma sta crescendo molto. Abbiamo visto che noi e la Roma siamo diventate competitive in Europa e anche le big fanno fatica contro di noi. Possiamo ancora migliorare ma siamo sulla strada giusta. Credo che nei prossimi anni questo campionato attirerà giocatrici forti e questo è importante per rafforzare il campionato. Mi sono adattata al gioco, all’allenatore, alle persone. È stato un grande cambiamento dalla Germania, ma sto seguendo il flow":– "Il cibo. E' a un livello differente rispetto alla Germania e io amo il buon cibo. Lo metterei al primo posto"."Famiglia, ambizione, lavoro duro, mentalità, temperamento. Tutte le giocatrici della Juventus danno sempre tutto. Non mollare mai e sempre andare fino alla fine".– "Felice per quelli che ci supportano per tutta la stagione a prescindere da quello che succede e sono felice di essere qui. Voglio continuare ad essere importante per questa squadra e spero di poter vincere dei trofei".