Lineth Beerensteyn ha parlato della sua condizione fisica durante la conferenza stampa dal ritiro della nazionale.‘Dopo la partita col Sudafrica la squadra ha fatto allenamento di scarico. Ho pensato che sarebbe stato più sensato per me fare un po’ di ciclismo in palestra e lo staff medico è stato d’accordo. Avevo giocato più di novanta minuti contro il Sudafrica, il che ha messo a dura prova la caviglia. Ma ho completamente recuperato’.