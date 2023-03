Chiara, attaccante classe 2004 di proprietà dellaWomen ma attualmente in prestito alWomen ha parlato ai microfoni di L Football. Tra i tanti temi toccati anche quello dei sogni futuri e di Cristiana Girelli. Le sue parole:"Mi piacerebbe vincere la Women’s Champions League con la maglia della Juventus Women, so che sarà difficile ma è un sogno. Un altro sogno sarebbe partecipare ad un Mondiale con la Nazionale"."Spero di diventare come lei, per me è un punto di riferimento. Vorrei anche solo avvicinarmi a quello che ha fatto lei. In allenamento la guardavo spesso, come vede la porta lei secondo me nessuno in Italia, ho cercato di rubarglielo. Poi io credo che lei abbia il DNA Juventus: in allenamento lei dà sempre il massimo e ho cercato di imparare anche questo".