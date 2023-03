Chiara, attaccante classe 2004 della Juventus Women ma in prestito al Como Women ha parlato del passato in bianconero ai microfoni di L Football. le sue parole:"La prima volta che sono entrata ero con la mia famiglia per vedere i campi e il convitto dove sarei andata. Quando sono entrata mi sembrava un mondo a parte. Vedevo lì tutti i campi, la mensa, la palestra enorme con la vetrata. Mi sembrava davvero il mondo dei sogni. Ero molto emozionata, avevo quattordici anni"."Il periodo del Covid, non l’anno che è stato sospeso ma la stagione seguente. C’erano molti casi ed eravamo spesso in quarantena. Noi vivevamo in convitto ed eravamo in quindici, ci trovavamo chiuse in casa e ci allenavamo insieme. Era difficile perché non potevamo uscire per giocare ma eravamo unite e ci davamo forza. Quando riuscivamo ad andare ad allenarci ci sentivamo le persone più fortunate del mondo. Ho legato tanto con Ginevra Moretti, Vittoria Verna, Irina Talle, Elisa Pfattner e Nicole Arcangeli".