Chiara, attaccante di proprietà dellaWomen ma in prestito al Sassuolo ha parlato al Corriere di Romagna direttamente da Auckland nel ritiro della Nazionale verso il Mondiale. Le sue parole:"È un’emozione bellissima, non me lo sarei mai aspettato. Spero di godermi il Mondiale al massimo"."Sarà’ un girone molto difficile, la prima gara è la più importante perché dovremo partire con il piede giusto. La favorita sembra la Svezia ma a parlare sarà il campo. Noi dovremo restare unite e far valere la forza del gruppo mettendoci qualcosa in più per cercare di qualificarci"."Sono state convocate altre giovani e cercheremo di portare una briciola di spensieratezza e ancora più entusiasmo. Sicuramente sarà un’esperienza di crescita, spero di fornire il mio contributo e aiutare le mie compagne"."Lei rimane il mio punto di riferimento"."A Torino ho vissuto momenti bellissimi in campo e fuori, sono arrivata che non avevo compiuto neanche 15 anni e adesso mi sento più matura in tutti i sensi. Non nego che il mio obiettivo sia quello di tornarci"."Penso di iscrivermi a Scienze Motorie"."Tutti coloro che mi hanno dato fiducia e mi sono stati vicini a partire da San Marino, per poi passare alla Juventus e al Como. Senza una stagione come quella appena conclusa adesso non sarei al Mondiale. La mia famiglia è fondamentale: papà Mauro, mamma Sonia e mio fratello Matteo sono i primi tifosi e quando possono vengono sempre a vedermi".