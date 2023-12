Chiaraattaccante di proprietà della Juventus ma in prestito al Sassuolo ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Le sue parole:"La cosa più bella me l’ha scritta Alice Giai, una mia ex compagna di squadra alle giovanili della Juventus: mi ha ricordato come “da piccole” e insieme abbiamo sempre guardato a questo premio come un obiettivo. Aggiungendo che io adesso ce l’avevo fatta!"."Io e Arcangeli siamo praticamente cresciute insieme: lei è di Rimini, io di San Marino, da piccole abbiamo spesso giocato contro prima di ritrovarci in Rappresentativa e nel vivaio della Juve. Anche tra le nostre famiglie è nata una bella amicizia. Ammiro molto Glionna, l’ho conosciuta quest’estate in Nazionale, è molto umile in campo e fuori"."Senza dubbio Girelli, quando penso a un’attaccante penso a lei. Ho avuto la fortuna di allenarmi con lei con la Juve per un anno, cura tutto nei minimi dettagli e che ha il fiuto del gol come poche. Oltre a essere una persona che trasmette grande passione, dentro e fuori dal campo"."A me piace puntare l’uomo frontalmente e quindi partendo molto larga ho più occasioni di farlo, mentre partendo centrale è più difficile. Mi trovo bene in entrambe, ma se proprio devo scegliere dico esterno"."Ora sono concentrata solo sul far bene qui a Sassuolo. Sicuramente tra i miei obiettivi c’è quello di tornare in bianconero".