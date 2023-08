La calciatrice del Sassuolo Women, Chiara Beccari, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di San Marino Tv, dove ha parlato anche della bianconera Cristiana Girelli.'Le sue parole fanno piacere, io lavoro a testa bassa e spero di raggiungere obiettivi importanti come ha fatto lei. Mi ha dato tanti consigli, ci tiene. Il Mondiale era partito bene, ma purtroppo non si è concluso come volevamo, purtroppo è andato così'.