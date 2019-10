Un piccolo retroscena, all'interno di un'intervista ben più lunga rilasciata a JTV . Doris, portiere della Juve Women, ha raccontato al canale ufficiale della società bianconera sui suoi primi calci, e non sulle primissime parate. Perché l'esuberante Doris non ha certamente iniziato tra due pali, semmai le piaceva far gol: ​"Ho iniziato da attaccante quando ero bambina, ma non passavo mai il pallone a nessuno e così l'allenatore mi mise in porta. All'inizio il ruolo non mi piaceva, poi sì, perché mi piace la responsabilità, il fatto che tutta la squadra creda in te".