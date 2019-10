Doris Bacic, portiere della Juventus Women, ha parlato in un'intervista a JTv raccontando passioni e carriera fin da bambina: ​"Ho iniziato da attaccante quando ero bambina, ma non passavo mai il pallone a nessuno e così l'allenatore mi mise in porta. All'inizio il ruolo non mi piaceva, poi sì, perché mi piace la responsabilità, il fatto che tutta la squadra creda in te.



JUVE - Qua alla Juve c'è un sentimento bellissimo, con tutti. Staff e giocatrici, come una famiglia. Lavoriamo tutte insieme per un solo obiettivo, per un sogno che è di tutte.



TROFEI - Ho vinto il campionato e la coppa in Croazia, uguale in Bosnia, coppa d'Inghilterra con l'Arsenal, campionato in Svezia e coppa, uguale in Belgio, poi l'anno scorso.



CHIMICA - Il nostro livello è cresciuto molto perché stiamo giocando assieme da più tempo. E' normale, crediamo di più l'una nell'altra e sappiamo meglio cosa fare in campo.



ARTE - Mia mamma è un'artista, io ho sempre guardato lei. Ho iniziato con un corso di Film di Animazione, poi mi sono fermata perché non avevo tempo tra scuola e calcio. Ma in un mese trovo sempre un giorno in cui mi fermo e dipingo, è la mia passione. Non penso a niente in quel momento.



BARCELLONA - Noi vogliamo vincere tutte le partite, è la nostra mentalità. Anche a Barcellona l'abbiamo fatto, lavoriamo per questo".