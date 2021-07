Il terzino classe 2002 della Juventus Womensarebbe molto vicina al trasferimento alla Sampdoria femminile. Secondo quanto riportato da SampNews24, infatti, la giocatrice bianconera nelle prossime ore dovrebbe trasferirsi nel club blucerchiato con la formula del prestito secco. Nei giorni scorsi la Sampdoria aveva ufficializzato dalla Juventus Women i prestiti della classe 2002e della 2003. Il nuovo allenatore dei bianconeri Joe Montemurro ha dato il suo benestare alla cessione delle giocatrici in prestito per farle crescere in un club che può garantire loro maggior minutaggio.