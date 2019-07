Your browser does not support iframes.

"Quando parti, più che muoverti verso una destinazione, vai verso un destino...il TUO!". Lo scrive Sara Caiazzo sul proprio profilo Instagram in allegato ad alcune voto tra J-Medical e Vinovo. Lei, difensore classe 2003, arriva dal Napoli per rinforzare la Primavera bianconera con qualità e forza. Un bell'acquisto che i tifosi hanno subito celebrato commentando le sue fotografie.



Ma non solo. Sì, perché in una frangia del tifo bianconero è scattata l'ironia intorno al suo acquisto. Il motivo? Nulla a che fare con il colpo, semmai con la zia di Sara, con cui sui social in molti si sono scontrati: la tifosissima del Napoli Anna Trieste. I loro commenti nella nostra gallery.