Ariannatrequartista classe 2006 oggi ha esordito con la Juventus Women. Le sue parole in conferenza stampa."Orgogliosa, in casa è ancora più bello. Contenta per la vittoria"."Non mi aspettavo di entrare, poi mi ha mandata a scaldare, mi ha consigliato cosa sarebbe stato più giusto fare in campo. Il mister mi ha dato dei consigli e cercato di assorbire tutto. Ho cercato in campo di concentrarmi senza sentire la pressione"."C'era mio nonno che mi accompagna quasi sempre alle partite ed è arrivata in tempo anche mia mamma, sono molto contenta".