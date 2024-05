Ariannaha parlato ai nostri microfoni dopo la vittoria dellacontro la"In questa partita contava molto l'atteggiamento, che è quello che ci è mancato un po' quest'anno, quindi sicuramente questa partita ci rende felici per la prestazione che abbiamo fatto ma ci lascia anche qualche rimpianto perché potevamo fare di più, quindi che ci serva da lezione per ripartire l'anno prossimo".- "Mi piace di più giocare mezzala perché posso stare più vicina alla porta e posso fare gol e assist, che è una caratteristica che ho. In questa stagione però è servito questo ruolo e l'ho fatto senza problemi, per me l'importante è giocare quindi che sia come play o mezzala poco importa. Mi sono trovata bene in tutti e due i ruoli, da una parte sono contenta perché ho imparato a difendere meglio".- "Penso che a noi non cambia niente, ora siamo concentrati sul finale di stagione poi saremo disposti ad accettare tutto quello che verrà".