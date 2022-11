L'attaccante classe 2003 dellaNicoleè stata premiata ieri sera come migliore giocatrice italiana nell'ambito della cerimonia del Golden Boy, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole, riportate da TMW: "Partecipare a questa serata, in mezzo a tanti campioni e tante leggende, è un grande orgoglio per me. Il movimento è in forte crescita, lo avverto anche quando scendo in campo, ci sono sempre più appassionati sugli spalti. E credo che meritiamo di essere seguite perché proponiamo lo stesso tipo di calcio che si vede in ambito maschile. La Juventus nel mio caso ha giocato un ruolo cruciale, quando è nata la squadra Women io ero piccolina ed è stata di ispirazione. La chiamata del club bianconero è stato il più classico dei sogni che si realizzano".