Nicoleha parlato ai microfoni di Sky dopo la premiazione alle OGR di Torino come. Ecco il commento dell'attaccante classe 2003 della: "Sicuramente è un'emozione grandissima, per me e la mia famiglia, la società e la Nazionale: è stato un anno bellissimo, ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini e hanno creduto in me. Per i prossimi mesi spero di fare bene in azzurro, essere ancora convocata, e di vincere ancora con la Juve".