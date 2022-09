History made!! For the first time-ever, two Italian teams will play in the #UWCL Group Stage



Congrats Roma! https://t.co/0Mec3S9Yv6 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) September 29, 2022

Risultato storico per la, che battendo per 4 a 1 lo Sparta Praga ha conquistato la qualificazione alladi. Un traguardo che laaveva già raggiunto ieri sera imponendosi sulle danesi del, con la speranza, adesso, di fare ancora meglio della scorsa stagione, quando la squadra di Joe Montemurro si era fermata solo ai quarti contro il Lione. E proprio dal club bianconero sono arrivati i complimenti alle ragazze giallorosse, grazie alle quali, per la prima volta in assoluto, ci saranno due italiane in campo per i gironi della massima competizione europea. Qui sotto il post di congratulazioni.