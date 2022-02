Sarà "derby bianconero" nella finale di Algarve Cup. Il torneo femminile in corso in questi giorni in Portogallo si concluderà infatti con la sfida tra l'Italia - che oggi ha battuto la Norvegia con i gol di Giacinti e Caruso - e la Svezia, che ha travolto con un secco 4 a 0 le padroni di casa. Nella partita in programma mercoledì alle 12 ora italiana le azzurre della Juventus Women (Gama, Boattin, Lenzini, Cernoia, Rosucci, Caruso, Girelli e Bonansea) incontreranno quindi le compagne di squadra in bianconero Hurtig, Nilden e Sembrant.