continua a regalare spettacolo al Torneo di Viareggio. La prestigiosa competizione dedicata al calcio giovanile, infatti, è anche al femminile, con il torneo di categoria riservato. E le bianconere, non si sono fatte aspettare. Vittoria per 1 a 0 contro la Roma, a firma di ​Ilaria Alice Berti, attaccante classe 2003 nel giro anche della Nazionale U17. Le bianconere, così, passano il turno, raggiungendo in classifica Roma e Inter in testa al girone 1. La Juventus, infatti, ha vinto con l'Empoli (ultimo a zero punti) grazie sempre a Berti, ma ha perso 2 a 1 contro l'Inter - gol di Silvioni per le bianconere.