La Serie A femminile e le ragazze di Rita Guarino si godono la sosta guardando tutti dal primo posto in classifica dopo la vittoria in trasferta contro il Verona. Pausa ma non per tutte, perché c'è chi è stata chiamata dalle rispettive nazionali: sono 10 le italiane convocate dalla Nazionale maggiore, (più Lenzini in prestito al Sassuolo), alle quali si aggiungono le sette dell'Under 17 e le sei ell'Under 19. Sul sito della Juventus il programma delle 23 giocatrici convocate dalle rispettive nazionali:



ALGARVE CUP



Boattin, Bonansea, Cernoia, Galli, Gama, Girelli, Giuliani, Rosucci, Salvai, Caruso (ITALIA) – Portogallo – Italia (04/03 at 20:15) con la possibilità di affrontare Danimarca o Svezia (07/03 e/o 11/03.



Pedersen (DANIMARCA) – Danimarca - Norvegia (04/03 alle 14:00) con la possibilità di incontrare la Svezia o l'Italia (07/03 e/o 11/03)



Sembrant (SVEZIA) – Germania – Svezia (04/03 alle 17:00) con la possibilità di incontrare la Danimarca o l'Italia (07/03 e/o 11/03)



CYPRUS CUP



Staskova (REPUBBLICA CECA) – Repubblica Ceca – Finlandia (05/03 alle 18:00), Repubblica Ceca – Croazia (08/03 alle 18:00), Messico – Repubblica Ceca (11/03 alle 13:00) Bacic (CROAZIA) – Croazia – Messico (05/03 alle 13:00), Repubblica Ceca – Croazia (08/03 alle 18:00) e Croazia – Thailandia (11/03 alle 18:00)



Hyyrynen (FINLANDIA) – Repubblica Ceca – Finlandia (05/03 alle 18:00), Thailandia – Finlandia (08/03 alle 15:30) e Slovacchia – Finlandia (11/03 alle 15:30)



UEFA WOMEN’S CHAMPIONSHIP QUALIFICAZIONI



Sikora (POLONIA) – Polonia – Moldavia (07/03 alle 18:00) e Azerbaijan – Polonia (11/03 alle 18:00)



Sciberras (MALTA) - Malta - Georgia (05/03 alle 18:30) e Malta - Bosnia (10/03 alle 18:30)



TORNEO LA MANGA



Beretta, Bragonzi, Bellucci, Brscic, Distefano, Silvioni (ITALIA U19) – Norvegia – Italia U19 (05/03 alle 16:00), Italia – Islanda (07/03 alle 14:00) and Svizzera – Italia (09/03 alle 12:00)